Шевердяева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевердяев Максим Максимович
Отец ребёнка: Шевердяев Максим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.2007
Дочь: Шевердяева Яна Максимовна
Отец ребёнка: Шевердяев Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
08.06.2010
Дочь: Шевердяева Элина Максимовна
Отец ребёнка: Шевердяев Максим Сергеевич