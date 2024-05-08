Шевердяев Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1990
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевердяев Максим Максимович
Мать ребёнка: Шевердяева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевердяева Ольга
Рождение ребёнка
25.07.2007
Дочь: Шевердяева Яна Максимовна
Мать ребёнка: Шевердяева Ольга
Рождение ребёнка
08.06.2010
Дочь: Шевердяева Элина Максимовна
Мать ребёнка: Шевердяева Ольга