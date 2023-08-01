- Елена Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1969
Сын: Юфкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Юфкин Василий Серафимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяйкина Валентина
Отец ребёнка: Юфкин Василий Серафимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Галина
Отец ребёнка: Юфкин Василий Серафимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юфкин Борис
Отец ребёнка: Юфкин Василий Серафимович
Смерть
Неизвестно