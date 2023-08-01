- Елена Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Елена Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1969

Сын: Юфкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Юфкин Василий Серафимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяйкина Валентина

Отец ребёнка: Юфкин Василий Серафимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Галина

Отец ребёнка: Юфкин Василий Серафимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юфкин Борис

Отец ребёнка: Юфкин Василий Серафимович

Смерть
Неизвестно
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