Юфкин Василий Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1969
Сын: Юфкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: - Елена Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяйкина Валентина
Мать ребёнка: - Елена Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Галина
Мать ребёнка: - Елена Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юфкин Борис
Мать ребёнка: - Елена Серафимовна
Смерть
?.11.2005