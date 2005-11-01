Юфкин Василий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юфкин Василий Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1969

Сын: Юфкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: - Елена Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяйкина Валентина

Мать ребёнка: - Елена Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Галина

Мать ребёнка: - Елена Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юфкин Борис

Мать ребёнка: - Елена Серафимовна

Смерть
?.11.2005
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