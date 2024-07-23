Базылевич (Юринова) Елена Степановна 20.05.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Базылевич (Юринова) Елена Степановна

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Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.05.1900 ст.

Дата смерти

17.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1900 ст.

Отец: Юринов Степан Иванович

Мать: Юринова Пелагея Фомична

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базылевич Николай Сафонович

Крещение
21.05.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.10.1929

Сын: Базылевич Иван Николаевич

Отец ребёнка: Базылевич Николай Сафонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1931

Дочь: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Базылевич Николай Сафонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1935

Сын: Базылевич Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Базылевич Николай Сафонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Базылевич Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Базылевич Николай Сафонович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
17.06.1978
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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