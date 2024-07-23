Базылевич (Юринова) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения20.05.1900 ст.
Дата смерти17.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1900 ст.
Отец: Юринов Степан Иванович
Мать: Юринова Пелагея Фомична
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
21.05.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.10.1929
Сын: Базылевич Иван Николаевич
Отец ребёнка: Базылевич Николай Сафонович
Рождение ребёнка
17.03.1931
Дочь: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Базылевич Николай Сафонович
Рождение ребёнка
01.07.1935
Сын: Базылевич Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Базылевич Николай Сафонович
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Базылевич Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Базылевич Николай Сафонович
Смерть
17.06.1978