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Петелина Лидия Константиновна

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Место рождения

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

31.10.1940

Дата смерти

04.04.2009

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1940

Отец: Коновалов Константин Филиппович

Мать: Коновалова Агрепина Николаевна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
15.10.1960

Муж: Петелин Василий Андреевич

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петелин Василий Андреевич

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петелин Василий Андреевич

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
04.04.2009
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