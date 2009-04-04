Петелина Лидия Константиновна
Место рождения
Дата рождения31.10.1940
Дата смерти04.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1940
Бракосочетание
15.10.1960
Рождение ребёнка
30.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петелин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петелин Василий Андреевич
Смерть
04.04.2009