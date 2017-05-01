Петелин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1935
Дата смерти01.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935
Отец: Петелин Андрей Михайлович
Мать: Петелина Мария Ивановна
Бракосочетание
15.10.1960
Рождение ребёнка
30.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петелина Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
19.07.1965
Дочь: Анисимова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Петелина Лидия Константиновна
Смерть
01.05.2017