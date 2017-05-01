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Петелин Василий Андреевич

Место рождения

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.03.1935

Дата смерти

01.05.2017

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935

Отец: Петелин Андрей Михайлович

Мать: Петелина Мария Ивановна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
15.10.1960

Жена: Петелина Лидия Константиновна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петелина Лидия Константиновна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.07.1965

Дочь: Анисимова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Петелина Лидия Константиновна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
01.05.2017
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