Бужанский Андрей Минович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1927
Дочь: Кандаурова (Бужанская) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Бужанская (Кличук) Мария Алексеевна
Грановка, Рівненська область
Смерть
Неизвестно