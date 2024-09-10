Бужанский Андрей Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бужанский Андрей Минович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бужанская (Кличук) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
12.10.1927

Дочь: Кандаурова (Бужанская) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Бужанская (Кличук) Мария Алексеевна

Грановка, Рівненська область
Смерть
Неизвестно

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