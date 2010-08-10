Кандаурова (Бужанская) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаурова (Бужанская) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1927

Дата смерти

10.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1927

Отец: Бужанский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1947

Дочь: Тарарина Нина Витальевна

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1953

Дочь: Ильина Валентина

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Иванович

Село Тарновка Козенский район Ровенская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандауров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вассина Вера

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандауров Виктор Иванович

Смерть
10.08.2010
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
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