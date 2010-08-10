Кандаурова (Бужанская) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1927
Дата смерти10.08.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1927
Отец: Бужанский Андрей
Рождение ребёнка
11.06.1947
Дочь: Тарарина Нина Витальевна
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1953
Дочь: Ильина Валентина
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Иванович
Село Тарновка Козенский район Ровенская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вассина Вера
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2010
Похороны
Неизвестно