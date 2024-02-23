Давыдкин Илья Платонович
Место рождения
Дата рождения11.?.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1889 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.?.1889 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: сельца Прудов крестьянин собственник ... Ионов Ведешкин и села Новгородского крестьянина Михаила ...ова жена Анна Корнеева
Смерть
Неизвестно