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Давыдкин Илья Платонович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.?.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1889 ст.

Отец: Давыдкин Платон Трифонович

Мать: Давыдкина Гликерья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
12.?.1889 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: сельца Прудов крестьянин собственник ... Ионов Ведешкин и села Новгородского крестьянина Михаила ...ова жена Анна Корнеева
Смерть
Неизвестно

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