Давыдкина Гликерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдкина Гликерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.?.1880 ст.

Дочь: Дарья Платоновна

Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1883 ст.

Дочь: Марина Платоновна

Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.?.1884 ст.

Дочь: Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.?.1889 ст.

Сын: Давыдкин Илья Платонович

Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Платоновна

Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдкин Платон Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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