Давыдкина Гликерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.?.1880 ст.
Дочь: Дарья Платоновна
Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович
Рождение ребёнка
12.07.1883 ст.
Дочь: Марина Платоновна
Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович
Рождение ребёнка
13.?.1884 ст.
Дочь: Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович
Рождение ребёнка
11.?.1889 ст.
Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Платоновна
Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Давыдкин Платон Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно