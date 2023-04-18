Мещеряков Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.
Дочь: Мещерякова Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.
Дочь: Мещерякова Акилина Степанова
Мать ребёнка: Мещерякова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 18.03.1921
Дочь: Мещерякова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно