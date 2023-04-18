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Мещеряков Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Жена: Мещерякова Евдокия Иванова

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.

Дочь: Мещерякова Татьяна Степанова

Мать ребёнка: не указана

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.

Дочь: Мещерякова Акилина Степанова

Мать ребёнка: Мещерякова Евдокия Иванова

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Около 18.03.1921

Дочь: Мещерякова Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
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