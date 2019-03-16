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Мещерякова Анна Степановна

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Место рождения

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Около 18.03.1921

Дата смерти

16.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.03.1921

Отец: Мещеряков Степан Николаевич

Мать: не указана

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1950

Сын: Мещеряков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Павлович

Смерть
16.03.2019
Ногинск, Богородский, Московская область
Похороны
?.03.2019
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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