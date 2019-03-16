Мещерякова Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 18.03.1921
Дата смерти16.03.2019
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.03.1921
Отец: Мещеряков Степан Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мещеряков Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2019
Ногинск, Богородский, Московская область
Похороны
?.03.2019