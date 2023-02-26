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Косьма Андреев

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1887

Жена: Мария Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Мария Харитонова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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