Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909
Отец: Жуков Сергей
Мать: Паня
Рождение ребёнка
01.07.1933
Отец ребёнка: Федосеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1936
Дочь: Ковалева (Федосеева) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1938
Дочь: Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1944
Дочь: Федосеева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Федосеев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно