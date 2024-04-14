Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

27.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909

Отец: Жуков Сергей

Мать: Паня

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1933

Сын: Федосеев Лев Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1936

Дочь: Ковалева (Федосеева) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1938

Дочь: Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1944

Дочь: Федосеева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Федосеев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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