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Федосеев Василий Иванович

Место рождения

Село Федоровка, Куйбышевская обл.

Дата рождения

10.03.1908

Дата смерти

08.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1933

Сын: Федосеев Лев Васильевич

Мать ребёнка: Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
25.11.1936

Дочь: Ковалева (Федосеева) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
27.06.1938

Дочь: Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
22.05.1944

Дочь: Федосеева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна

Смерть
08.03.?

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