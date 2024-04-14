Федосеев Василий Иванович
Место рожденияСело Федоровка, Куйбышевская обл.
Дата рождения10.03.1908
Дата смерти08.03.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1933
Мать ребёнка: Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1936
Дочь: Ковалева (Федосеева) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
27.06.1938
Дочь: Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
22.05.1944
Дочь: Федосеева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Федосеева (Жукова) Зинаида Федоровна
Смерть
08.03.?