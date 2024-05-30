Бардина Ирина Каллиниковна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бардина) Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардин Александр Захарович
Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич
Бракосочетание
10.10.1903 ст.
Жених деревни Гулькиной крестьянин Захарий Дорофеев,православного исповедания,первым браком (18 лет). Невеста Села Старой Елани крестьянская девица Ирина Каллинникова,православного вероисповедания,пер... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.
Дочь: Рязанова (Бардина) Поля (Пелагея) Захаровна
Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич
Троицкая церковь с.Кузайкино 1905г. Деревни Гулькиной крестьянин Захарий Дорофеевич Бардин и законная жена его Ирина Калинникова,оба православные
Рождение ребёнка
01.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1908 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1398) 0010 Деревни Гулькиной крестьянин Захарий Дорофеевич... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1918 ст.
Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,ориент.1918г. Деревни Гулькиной крестьянин Захария Дорофеевич Бардин и законная жена его Ирина Калинниковна,оба православные