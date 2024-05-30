Бардина Ирина Каллиниковна 1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардина Ирина Каллиниковна

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Место рождения

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардин Семен Захарович

Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бардина) Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардин Александр Захарович

Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич

Бракосочетание
10.10.1903 ст.

Муж: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених деревни Гулькиной крестьянин Захарий Дорофеев,православного исповедания,первым браком (18 лет). Невеста Села Старой Елани крестьянская девица Ирина Каллинникова,православного вероисповедания,пер... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.

Дочь: Рязанова (Бардина) Поля (Пелагея) Захаровна

Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Троицкая церковь с.Кузайкино 1905г. Деревни Гулькиной крестьянин Захарий Дорофеевич Бардин и законная жена его Ирина Калинникова,оба православные
Рождение ребёнка
01.06.1908 ст.

Сын: Бардин Иван Захарович

Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1908 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1398) 0010 Деревни Гулькиной крестьянин Захарий Дорофеевич... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1918 ст.

Сын: Бардин Андрей Захарович

Отец ребёнка: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,ориент.1918г. Деревни Гулькиной крестьянин Захария Дорофеевич Бардин и законная жена его Ирина Калинниковна,оба православные

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