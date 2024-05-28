Бардин Иван Захарович 01.06.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Иван Захарович

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.06.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908 ст.

Отец: Бардин Захар (Захария) Дорофеевич

Мать: Бардина Ирина Каллиниковна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1908 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1398) 0010 Деревни Гулькиной крестьянин Захарий Дорофеевич... Показать все
Восприемник
03.06.1908 ст.
Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Старой Елани крестьянин Николай Никонорович Некрасов и деревни Гулькиной крестьянская девица Иулиания Дорофеевна Бардина
Смерть
Неизвестно

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