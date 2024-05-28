Бардин Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения01.06.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908 ст.
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1908 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1398) 0010 Деревни Гулькиной крестьянин Захарий Дорофеевич... Показать все
Восприемник
03.06.1908 ст.
Старая Елань, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Старой Елани крестьянин Николай Никонорович Некрасов и деревни Гулькиной крестьянская девица Иулиания Дорофеевна Бардина
Смерть
Неизвестно