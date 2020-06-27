Девяткин Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения27.08.1951
Дата смерти27.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1951
Рождение ребёнка
04.06.1987
Сын: Девяткин Михаил Викторович
Мать ребёнка: Девяткина Елена Петровна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девяткина Елена Петровна
Смерть
27.06.2020
Александро-Марьевка, Кіровоградська область