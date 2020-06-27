Девяткин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевяткин Виктор Александрович

Девяткин Виктор Александрович

avatar

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

27.08.1951

Дата смерти

27.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1951

Отец: Девяткин Александр Александрович

Мать: Девяткина Анна Степановна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.06.1987

Сын: Девяткин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Девяткина Елена Петровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Елена Петровна

Смерть
27.06.2020
Александро-Марьевка, Кіровоградська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close