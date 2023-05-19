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Девяткин Михаил Викторович

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

04.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1987

Отец: Девяткин Виктор Александрович

Мать: Девяткина Елена Петровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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