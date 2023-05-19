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Девяткин Михаил Викторович
Девяткин Михаил Викторович
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Место рождения
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения
04.06.1987
Пол
Мужской
Отец
Девяткин Виктор Александрович
1951 г.р.
Мать
Девяткина (Толстая) Елена Петровна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1987
Отец:
Девяткин Виктор Александрович
Мать:
Девяткина Елена Петровна
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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