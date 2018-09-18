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Лямина (Рыкалина) Александра Михайловна

Место рождения

Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.12.1925

Дата смерти

18.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1925

Отец: Рыкалин Михаил Васильевич

Мать: Лямина Устинья Егоровна

Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1953

Дочь: Шевченко (Лямина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лямин Иван Григорьевич

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.09.2018
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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