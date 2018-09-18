Лямина (Рыкалина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.12.1925
Дата смерти18.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1925
Отец: Рыкалин Михаил Васильевич
Мать: Лямина Устинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1953
Дочь: Шевченко (Лямина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лямин Иван Григорьевич
Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.09.2018
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область