Лямина Устинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямина Устинья Егоровна

Лямина Устинья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1925

Дочь: Лямина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Рыкалин Михаил Васильевич

Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Григорий Семенович

Смерть
1939
Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close