Лямина Устинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Егор
Рождение ребёнка
08.12.1925
Дочь: Лямина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Рыкалин Михаил Васильевич
Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939
Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область