Агафья Евсевиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсевий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1797
Сын: Даниил Аникентьев
Отец ребёнка: Аникентий Лавринов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникентий Лавринов
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно