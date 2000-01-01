Агафья Евсевиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Евсевиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсевий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1797

Сын: Даниил Аникентьев

Отец ребёнка: Аникентий Лавринов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникентий Лавринов

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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