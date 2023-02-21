Аникентий Лавринов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1797
Сын: Даниил Аникентьев
Мать ребёнка: Агафья Евсевиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Евсевиева
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно