Мамыкинъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Егоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1850 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мамыкинъ Семенъ

Мать: Мамыкина Агрипина

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пустынникова Любовь

Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Елизавета

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