Мамыкинъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мамыкинъ Семенъ
Мать: Мамыкина Агрипина
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пустынникова Любовь
Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамыкина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Елизавета