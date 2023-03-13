Мамыкина (Горшенина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Горшенинъ Иванъ*
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пустынникова Любовь
Отец ребёнка: Мамыкинъ Егоръ
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамыкинъ Егоръ
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамыкинъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Егоръ
Смерть
1969