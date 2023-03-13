Мамыкина (Горшенина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Горшенина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Горшенинъ Иванъ*

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пустынникова Любовь

Отец ребёнка: Мамыкинъ Егоръ

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Егоръ

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Егоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Егоръ

Смерть
1969
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