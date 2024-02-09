Николаев Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.2010
Дочь: Николаева Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Николаева (Сорокина) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
27.06.2016
Сын: Николаев Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Николаева (Сорокина) Ольга Александровна