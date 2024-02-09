Николаев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Сорокина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
17.09.2010

Дочь: Николаева Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Николаева (Сорокина) Ольга Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.2016

Сын: Николаев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Николаева (Сорокина) Ольга Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область

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