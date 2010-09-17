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Николаева Василиса Дмитриевна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

17.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2010

Отец: Николаев Дмитрий Сергеевич

Мать: Николаева Ольга Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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