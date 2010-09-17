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Николаева Василиса Дмитриевна
Николаева Василиса Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
17.09.2010
Пол
Женский
Отец
Николаев Дмитрий Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Николаева (Сорокина) Ольга Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2010
Отец:
Николаев Дмитрий Сергеевич
Мать:
Николаева Ольга Александровна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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