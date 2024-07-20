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Баяндин Василий Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.
1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: Баяндин Феоктист

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.306 - МК (1873) - повторный брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Ивановна

Бракосочетание
18.02.1873

Жена: Елена Алексеевна

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.306 - МК (1873)
Смерть
Неизвестно

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