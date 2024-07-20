Баяндин Василий Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: Баяндин Феоктист
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.306 - МК (1873) - повторный брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Ивановна
Бракосочетание
18.02.1873
Жена: Елена Алексеевна
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.306 - МК (1873)
Смерть
Неизвестно