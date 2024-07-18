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Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

19.05.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.114 - МК (1870) - смерть
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Василий Феоктистович

Смерть
19.05.1870
Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.114 - МК (1870) -

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