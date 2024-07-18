Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти19.05.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.114 - МК (1870) - смерть
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1870
Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.114 - МК (1870) -