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Бебенёв Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1896 ст.

Жена: Бебенёва Марина Аполлинарьевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.

Сын: Бебенёв Иван Павлович

Мать ребёнка: Бебенёва Марина Аполлинарьевна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Бебенёва Марина Аполлинарьевна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.

Дочь: Агапья Павловна

Мать ребёнка: Бебенёва Марина Аполлинарьевна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-29ж)
Смерть
После 1910 ст.
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