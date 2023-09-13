Бебенёв Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.
Мать ребёнка: Бебенёва Марина Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Бебенёва Марина Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.
Дочь: Агапья Павловна
Мать ребёнка: Бебенёва Марина Аполлинарьевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-29ж)
Смерть
После 1910 ст.