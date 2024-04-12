Бебенёва (-) Марина Аполлинарьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: - Аполлинарий Сергеевич
Бракосочетание
До 1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.
Отец ребёнка: Бебенёв Павел Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Бебенёв Павел Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.
Дочь: Агапья Павловна
Отец ребёнка: Бебенёв Павел Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-29ж)
Смерть
После 1910