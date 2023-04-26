Гололобова Акулина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова Акулина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Гололобов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Гололобов Михаил Матвеевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гололобов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гололобов Михаил Матвеевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Гололобова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Гололобов Михаил Матвеевич

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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