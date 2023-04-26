Гололобова Акулина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гололобов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Гололобов Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гололобов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гололобов Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Гололобова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Гололобов Михаил Матвеевич
Смерть
Неизвестно