Краснова Фёкла Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кузнецова Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Краснов Кирилл Елисеевич
Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Кристина Кирилловна
Отец ребёнка: Краснов Кирилл Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно