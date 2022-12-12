Краснова Фёкла Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Фёкла Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кузнецова Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Краснов Кирилл Елисеевич

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Кристина Кирилловна

Отец ребёнка: Краснов Кирилл Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Кирилл Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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