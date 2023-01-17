Краснов Кирилл Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Краснов Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кузнецова Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Краснова Фёкла Осиповна
Рождение ребёнка
06.03.1935
Сын: Краснов Николай Кириллович
Мать ребёнка: Краснова Федосья Михайловна
Чувашская АССР Алатырский р-н с.Сойгино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Кристина Кирилловна
Мать ребёнка: Краснова Фёкла Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Фёкла Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940