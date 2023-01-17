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Краснов Кирилл Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Краснов Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кузнецова Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Краснова Фёкла Осиповна

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.03.1935

Сын: Краснов Николай Кириллович

Мать ребёнка: Краснова Федосья Михайловна

Чувашская АССР Алатырский р-н с.Сойгино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Кристина Кирилловна

Мать ребёнка: Краснова Фёкла Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Фёкла Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Федосья Михайловна

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1940
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