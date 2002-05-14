Лозямова (Вагатова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛозямова (Вагатова) Валентина

Лозямова (Вагатова) Валентина

Место рождения

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

28.04.1951

Дата смерти

14.05.2002

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Муж

Около 1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1951

Отец: Вагатов Кузьма

Мать: Вагатова Варвара

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
19.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лозямов Виктор

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
12.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лозямов Виктор

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
10.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
Неизвестно

Муж: Лозямов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозямов Виктор

Смерть
14.05.2002
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close