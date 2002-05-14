Лозямова (Вагатова) Валентина
Место рождения
Дата рождения28.04.1951
Дата смерти14.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1951
Отец: Вагатов Кузьма
Мать: Вагатова Варвара
Рождение ребёнка
19.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лозямов Виктор
Рождение ребёнка
12.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лозямов Виктор
Рождение ребёнка
10.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Лозямов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лозямов Виктор
Смерть
14.05.2002
Похороны
Неизвестно