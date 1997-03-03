Лозямов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.09.1949
Дата смертиОколо 03.03.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.09.1949
Отец: Лозямов Иван
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лозямова (Вагатова) Валентина
Рождение ребёнка
12.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лозямова (Вагатова) Валентина
Смерть
Около 03.03.1997