Лозямов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозямов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.09.1949

Дата смерти

Около 03.03.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.09.1949

Отец: Лозямов Иван

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Лозямова (Вагатова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лозямова (Вагатова) Валентина

Рождение ребёнка
19.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лозямова (Вагатова) Валентина

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
12.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лозямова (Вагатова) Валентина

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Около 03.03.1997

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