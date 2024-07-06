Подибин Павел Поликарпов 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подибин Павел Поликарпов

Место рождения

Д. Иерусалим

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Подобин Поликарп Сидоров

Мать: Подобина Ефимья Иванова

Д. Иерусалим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Петр

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно

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