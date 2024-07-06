Подибин Павел Поликарпов
Место рожденияД. Иерусалим
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Подобин Поликарп Сидоров
Мать: Подобина Ефимья Иванова
Д. Иерусалим
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Петр
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно