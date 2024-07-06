Подобина Ефимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодобина Ефимья Иванова

Подобина Ефимья Иванова

Место рождения

Д.Медведково Вознесенского стану

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подобин Поликарп Сидоров

Рождение ребёнка
1786

Сын: Авраам

Отец ребёнка: Подобин Поликарп Сидоров

Рождение ребёнка
1790

Сын: Подобин Матфей Поликарпов

Отец ребёнка: Подобин Поликарп Сидоров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Подобин Поликарп Сидоров

Рождение ребёнка
1798

Сын: Подибин Павел Поликарпов

Отец ребёнка: Подобин Поликарп Сидоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.