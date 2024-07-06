Подобина Ефимья Иванова
Место рожденияД.Медведково Вознесенского стану
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Авраам
Отец ребёнка: Подобин Поликарп Сидоров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Подобин Матфей Поликарпов
Отец ребёнка: Подобин Поликарп Сидоров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Подобин Поликарп Сидоров
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Подобин Поликарп Сидоров
Смерть
Неизвестно