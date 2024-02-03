Шеншина (Новикова) Вера Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Шеншин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1889
Отец ребёнка: Шеншин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно
Место погребения: Донской монастырь, Moscow, Moskva, Russia