Шеншина (Новикова) Вера Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеншина (Новикова) Вера Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеншин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шеншин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шеншин Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1889

Сын: Шеншин Лёв Васильевич

Отец ребёнка: Шеншин Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Место погребения: Донской монастырь, Moscow, Moskva, Russia

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