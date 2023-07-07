Мещеряков Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мещеряков Тимофей
Рождение ребёнка
23.07.1922
Дочь: Мещерякова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Афонина Фекла Максимова
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Афонина Фекла Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Афонина Фекла Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Афонина Фекла Максимова