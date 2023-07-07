Афонина (Мещерякова) Фекла Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афонин Максим
Рождение ребёнка
23.07.1922
Дочь: Мещерякова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Мещеряков Николай Тимофеевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Мещеряков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мещеряков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мещеряков Николай Тимофеевич