Афонина (Мещерякова) Фекла Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонина (Мещерякова) Фекла Максимова

Афонина (Мещерякова) Фекла Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афонин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1922

Дочь: Мещерякова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Тимофеевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Тимофеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close