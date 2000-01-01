Матрона Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Афимия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Михайла Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Васильев

Смерть
Неизвестно
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