Матрона Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Афимия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Михайла Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Васильев
Смерть
Неизвестно