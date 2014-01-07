Виноградова (Курочкина) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1937
Дата смерти07.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937
Рождение ребёнка
28.10.1957
Дочь: Деева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Виноградов Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
10.12.1964
Сын: Виноградов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Виноградов Александр Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2014