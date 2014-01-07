Виноградова (Курочкина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Курочкина) Ольга Васильевна

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Место рождения

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

08.07.1937

Дата смерти

07.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937

Отец: Курочкин Василий Герасимович

Мать: Касимова Пелагея Прохоровна

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1957

Дочь: Деева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Виноградов Александр Аркадьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1964

Сын: Виноградов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Виноградов Александр Аркадьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Александр Аркадьевич

Смерть
07.01.2014
Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
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