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Виноградов Александр Аркадьевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.11.1937

Дата смерти

20.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937

Отец: Виноградов Аркадий Григорьевич

Мать: Виноградова Екатерина Семёновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1957

Дочь: Деева Любовь Александровна

Мать ребёнка: Виноградова Ольга Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1964

Сын: Виноградов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Виноградова Ольга Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Ольга Васильевна

Смерть
20.08.2012
Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
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