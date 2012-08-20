Виноградов Александр Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1937
Дата смерти20.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937
Рождение ребёнка
28.10.1957
Дочь: Деева Любовь Александровна
Мать ребёнка: Виноградова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1964
Сын: Виноградов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Виноградова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2012
Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд