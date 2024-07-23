Гусев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Гусева Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1911 ст.
Дочь: Гусева Александра Владировна
Мать ребёнка: Гусева Прасковья Васильевна
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1914
Дочь: Гусева Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Гусева Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно