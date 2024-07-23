Гусев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Гусева Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1911 ст.

Дочь: Гусева Александра Владировна

Мать ребёнка: Гусева Прасковья Васильевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1914

Дочь: Гусева Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Гусева Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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