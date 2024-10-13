Гусева Прасковья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Прасковья Васильевна

Гусева Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Мать: Леняшина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.04.1911 ст.

Дочь: Гусева Александра Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир Николаевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1914

Дочь: Гусева Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.