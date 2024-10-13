Гусева Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1911 ст.
Дочь: Гусева Александра Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир Николаевич
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1914
Дочь: Гусева Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно