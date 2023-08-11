Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ковалев Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Святослав Николаевич
Отец ребёнка: Ковалев Николай Александрович
Рождение ребёнка
24.09.1975
Дочь: Кастравец (Ковалева) Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Ковалев Николай Александрович