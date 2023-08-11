Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1953

Отец: Бублик Михаил Климентьевич

Мать: Бублик (Остапенко) Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ковалев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Святослав Николаевич

Отец ребёнка: Ковалев Николай Александрович

Рождение ребёнка
24.09.1975

Дочь: Кастравец (Ковалева) Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Ковалев Николай Александрович

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