Ковалев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Святослав Николаевич
Мать ребёнка: Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1975
Дочь: Кастравец (Ковалева) Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно