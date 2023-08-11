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Ковалев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1950

Отец: Ковалев (Ошеко) Александр Васильевич

Мать: Ковалева (Светличенко) Вера Парфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Святослав Николаевич

Мать ребёнка: Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1975

Дочь: Кастравец (Ковалева) Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Ковалева (Бублик) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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