Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Нестеров Степан Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нестеров Илья Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
10.07.1883

Сын: Нестеров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
04.01.1889

Дочь: Нестерова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
22.10.1899

Дочь: Нестерова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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