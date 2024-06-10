Нестерова (Тарасова) Степанида Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1875
Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.07.1883
Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1889
Дочь: Нестерова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
22.10.1899
Дочь: Нестерова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно